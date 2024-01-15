"Не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо": Зеленский обсудил с президентом Швейцарии судьбу замороженных активов рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать замороженные активы России как эффективное наказание за ее агрессию, назвав эту меру "вполне справедливой". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Амхердом, обсуждая роль Швейцарии в создании трибунала по российской агрессии против Украины.
Использовать арестованные активы россии и связанных с ней лиц - это не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает УНН.
"Насущный вопрос: судьба российских активов, которые были заморожены в различных юрисдикциях мира. Мировое большинство соглашается, что российская агрессия является неспровоцированной и преступной войной, которая не только нарушает цели и принципы устава ООН, но и буквально каждую принципиальную норму международного права. Но и возвращает в наше время то зло, которое Европа видела в последний раз во время Второй мировой войны", - сказал Зеленский.
Он отметил, что использование замороженных активов рф и связанных с ней лиц для защиты от российской агрессии - "это не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо. Тот, кто развязал эту войну, должен заплатить самую большую цену за нее".
Президент также обсудил с Амхерд вопрос привлечения Швейцарии к созданию трибунала по преступной агрессии россии против Украины.
"Все мы вместе должны обеспечить полную ответственность российских военных преступников, а также политического и военного руководства россии. Войну начинают конкретные лица. Убивают и работают ради продолжения агрессии конкретные лица. Все они должны быть привлечены к ответственности", - добавил Зеленский.
Кроме того, он отметил необходимость продолжения работы на санкционном направлении против россии.
"Украина рассчитывает на поддержку Швейцарии в глобальной работе по блокированию всех схем обхода санкций. Мы видим, что российские ракеты, которые терроризируют наши города, и другое оружие, которое они используют, работа их ВПК - все это базируется на теневых связях с ведущими странами мира... Я приглашаю Швейцарию к максимально активной работе со всеми партнерами и международной санкционной группой по давлению на россию ради блокирования ее террористического потенциала", - резюмировал президент.
Напомним,
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Швейцария планирует провести в Женеве конференцию по вопросу гуманитарного разминирования Украины, которая должна состояться в октябре.
"Не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо": Зеленский обсудил с президентом Швейцарии судьбу замороженных активов рф
Президент Украины Владимир Зеленский предложил использовать замороженные активы России как эффективное наказание за ее агрессию, назвав эту меру "вполне справедливой". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Амхердом, обсуждая роль Швейцарии в создании трибунала по российской агрессии против Украины.
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