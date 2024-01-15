"Не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо": Зеленский обсудил с президентом Швейцарии судьбу замороженных активов рф

Использовать арестованные активы россии и связанных с ней лиц - это не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает УНН.

"Насущный вопрос: судьба российских активов, которые были заморожены в различных юрисдикциях мира. Мировое большинство соглашается, что российская агрессия является неспровоцированной и преступной войной, которая не только нарушает цели и принципы устава ООН, но и буквально каждую принципиальную норму международного права. Но и возвращает в наше время то зло, которое Европа видела в последний раз во время Второй мировой войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что использование замороженных активов рф и связанных с ней лиц для защиты от российской агрессии - "это не только эффективно как наказание агрессора, но и вполне справедливо. Тот, кто развязал эту войну, должен заплатить самую большую цену за нее".

Президент также обсудил с Амхерд вопрос привлечения Швейцарии к созданию трибунала по преступной агрессии россии против Украины.

"Все мы вместе должны обеспечить полную ответственность российских военных преступников, а также политического и военного руководства россии. Войну начинают конкретные лица. Убивают и работают ради продолжения агрессии конкретные лица. Все они должны быть привлечены к ответственности", - добавил Зеленский.

Кроме того, он отметил необходимость продолжения работы на санкционном направлении против россии.

"Украина рассчитывает на поддержку Швейцарии в глобальной работе по блокированию всех схем обхода санкций. Мы видим, что российские ракеты, которые терроризируют наши города, и другое оружие, которое они используют, работа их ВПК - все это базируется на теневых связях с ведущими странами мира... Я приглашаю Швейцарию к максимально активной работе со всеми партнерами и международной санкционной группой по давлению на россию ради блокирования ее террористического потенциала", - резюмировал президент.

Напомним,

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Швейцария планирует провести в Женеве конференцию по вопросу гуманитарного разминирования Украины, которая должна состояться в октябре.