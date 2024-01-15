“Не лише ефективно як покарання агресора, а й цілком справедливо”: Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених активів рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запропонував використовувати заморожені активи Росії як ефективне покарання за її агресію, назвавши цей захід "цілком справедливим". Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Швейцарії Амхердом, обговорюючи роль Швейцарії у створенні трибуналу щодо російської агресії проти України.
Використати заарештовані активи росії та пов'язаних з нею осіб - це не лише ефективно як покарання агресора, але й цілком справедливо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає УНН.
"Нагальне питання: доля російських активів, які були заморожені в різних юрисдикціях світу. Світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою та злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН, а й буквально кожну принципову норму міжнародного права. Але й повертає в наш час те зло, яке Європа бачила востаннє під час Другої світової війни", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що використання заморожених активів рф та пов'язаних із нею осіб для захисту від російської агресії - "це не лише ефективно як покарання агресора, а й цілком справедливо. Той, хто розв'язав цю війну, має заплатити найбільшу ціну за неї".
Президент також обговорив з Амхерд питання залучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочинної агресії росії проти України.
"Всі ми разом повинні забезпечити повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва росії. Війну починають конкретні особи. Вбивають та працюють заради продовження агресії конкретні особи. Всі вони мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Зеленський.
Окрім того, він наголосив на необхідності продовження роботи на санкційному напрямку проти росії.
"Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі з блокування всіх схем обходу санкцій. Ми бачимо, що російські ракети, які тероризують наші міста, та інша зброя, яку вони використовують, робота їхнього ВПК - усе це базується на тіньових зв'язках із провідними країнами світу…Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу", - резюмував президент.
Нагадаємо
Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Швейцарія планує провести в Женеві конференцію з питання гуманітарного розмінування України, яка має відбутися у жовтні.