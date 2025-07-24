Не так быстро: в КГГА разъяснили, действительно ли Житний рынок получил охранный статус

В течение месяца Житний рынок получит статус только что выявленного памятника. Следующий шаг – подача в Минкульт для получения статуса объекта культурного наследия, передает УНН со ссылкой на КГГА.

К сожалению, информация, распространяемая в медиа, что здание рынка якобы уже получило охранный статус, не соответствует действительности. Конечно, мы бы хотели, чтобы все происходило так быстро, но законодательством установлены другие сроки – подчеркнула директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

Она пояснила, что сегодня Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия одобрил учетную документацию на этот объект по ул. Верхний Вал, 16.

Как отметили в КГГА, после утверждения протокола Консультативного совета, которое должно состояться в течение двух дней, Департамент охраны культурного наследия будет иметь 30 дней для разработки проекта приказа о внесении Житнего рынка в перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева.

И только после этого начинается подготовка представления в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины – на это тоже отведено не более 30 дней. Финальное решение о присвоении статуса памятника будет принимать именно Министерство - резюмировали в КГГА.

Ранее

Депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба сообщила, что столичный Житний рынок получил охранный статус и делать на объекте можно будет только реставрационные работы.

КГГА остановила аукцион по предоставлению в аренду Житнего рынка