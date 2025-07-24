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Не так швидко: у КМДА роз'яснили, чи дійсно Житній ринок отримав охоронний статус

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Житній ринок отримає статус щойно виявленої пам’ятки протягом місяця після схвалення облікової документації. Після цього розпочнеться підготовка подання до Міністерства культури для отримання статусу об’єкта культурної спадщини.

Не так швидко: у КМДА роз'яснили, чи дійсно Житній ринок отримав охоронний статус

Протягом місяця Житній ринок отримає статус щойно виявленої пам’ятки. Наступний крок – подання на Мінкульт для отримання статусу об’єкта культурної спадщини, передає УНН із посиланням на КМДА.

На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлені інші терміни 

– підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Вона пояснила, що сьогодні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт на вул. Верхній Вал, 16.

Як відзначили КМДА, після затвердження протоколу Консультативної ради, що має відбутися протягом двох днів, Департамент охорони культурної спадщини матиме 30 днів для розробки проєкту наказу про внесення Житнього ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

І лише після цього починається підготовка подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – на це теж відведено не більше 30 днів. Фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство 

- резюмували у КМДА.

Раніше

Депутат Київської міської ради Євгенія Кулеба повідомила, що столичний Житній ринок отримав охоронний статус і робити на обʼєкті можна буде лише реставраційні роботи. 

КМДА зупинила аукціон з надання в оренду Житнього ринку12.04.24, 17:16 • 31447 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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