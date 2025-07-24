Не так швидко: у КМДА роз'яснили, чи дійсно Житній ринок отримав охоронний статус

Протягом місяця Житній ринок отримає статус щойно виявленої пам’ятки. Наступний крок – подання на Мінкульт для отримання статусу об’єкта культурної спадщини, передає УНН із посиланням на КМДА.

На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлені інші терміни – підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Вона пояснила, що сьогодні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт на вул. Верхній Вал, 16.

Як відзначили КМДА, після затвердження протоколу Консультативної ради, що має відбутися протягом двох днів, Департамент охорони культурної спадщини матиме 30 днів для розробки проєкту наказу про внесення Житнього ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва.

І лише після цього починається підготовка подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України – на це теж відведено не більше 30 днів. Фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство - резюмували у КМДА.

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