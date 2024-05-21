Не справились с ледоходом: в рф затонули два теплохода

На реке Лена в российской Якутии затонули два теплоходы. Как сообщает Telegram-канал 112, суда не справились с ледоходом, передает УНН.

"Суда "Софрон Данилов" и "Капитан Бурковский" находились на зимнем отстое в районе поселка Жиганск и не справились с ледоходом. Ледяные массы потопили оба корабля", - говорится в сообщении.

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По данным 112, никто не пострадал, на месте работают следователи и криминалисты, которые должны дать официальную оценку аварийной ситуации и причин, по которым теплоходы пошли ко дну.