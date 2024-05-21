Не впорались із льодоходом: у рф затонули два теплоходи
Київ • УНН
Два теплоходи, "Софрон Данилов" і "Капітан Бурковський", затонули після того, як не змогли впоратися з льодоходом під час зимової стоянки недалеко від селища Жиганськ на річці Лена в Якутії, росія. Повідомлень про постраждалих немає.
На річці Лена в російській Якутії затонули два теплоходи. Як повідомляє Telegram-канал 112, судна не впорались із льодоходом, передає УНН.
"Судна "Софрон Данилов" та "Капітан Бурковський" перебували на зимовому відстої в районі селища Жиганськ і не впоралися з льодоходом. Крижані маси потопили обидва кораблі", - йдеться у повідомленні.
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За даними 112, ніхто не постраждав, на місці працюють слідчі та криміналісти, які мають дати офіційну оцінку аварійної ситуації та причин, через які теплоходи пішли на дно.