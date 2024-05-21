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Не впорались із льодоходом: у рф затонули два теплоходи

Не впорались із льодоходом: у рф затонули два теплоходи

Київ • УНН

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Два теплоходи, "Софрон Данилов" і "Капітан Бурковський", затонули після того, як не змогли впоратися з льодоходом під час зимової стоянки недалеко від селища Жиганськ на річці Лена в Якутії, росія. Повідомлень про постраждалих немає.

На річці Лена в російській Якутії затонули два теплоходи. Як повідомляє Telegram-канал 112, судна не впорались із льодоходом, передає УНН.

"Судна "Софрон Данилов" та "Капітан Бурковський" перебували на зимовому відстої в районі селища Жиганськ і не впоралися з льодоходом. Крижані маси потопили обидва кораблі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили, що українські військові у ніч на 19 травня уразили російський корабель "Циклон"21.05.24, 17:34 • 18194 перегляди

За даними 112, ніхто не постраждав, на місці працюють слідчі та криміналісти, які мають дати офіційну оцінку аварійної ситуації та причин, через які теплоходи пішли на дно.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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