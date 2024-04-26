Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Пограничный наряд возле украинско-польской границы обнаружил двух мужчин, которые после нескольких лет жизни в Германии и из-за нехватки рабочих мест решили незаконно вернуться на родину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Пограничный наряд обнаружил двух мужчин возле украинско-польской границы. Они оказались братьями, которые пытались попасть из Польши в Украину, переплыв реку Западный Буг. Во время задержания у них на теле были гидрокостюмы под мокрой одеждой.

Мужчины проживали в Германии несколько лет, но из-за нехватки работы решили нелегально вернуться на родину. Для этого они тщательно подготовились, взяв с собой запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки для преодоления возможных препятствий.

Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд.

Напомним

Государственная пограничная служба не сообщает о резком увеличении попыток незаконного пересечения границы, несмотря на новый закон о мобилизации, но такие попытки продолжаются ежедневно, особенно на границах с Молдовой и Румынией.