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"Не подливайте масло в огонь": Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с медведевым

"Не подливайте масло в огонь": Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с медведевым

Киев  •  УНН

 • 2168 просмотра

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Лидер Китая провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности рф медведевым, где обсудили войну в Украине. Си Цзиньпин заявил о необходимости соблюдения трех принципов по недопущению эскалации конфликта.

12 декабря Лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности рф дмитрием медведевым. Стороны в частности обсудили войну россии против Украины. Об этом сообщает CCTV, передает УНН.

Детали

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совета безопасности россии дмитрием медведевым заявил о необходимости скорейшего разряжения ситуации в Украине. 

По информации государственной телерадиокомпании CCTV, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит работу по созданию "благоприятных условий для политического решения" украинского кризиса, пообещав усилить "стратегическую синергию" с россией.

По украинскому вопросу Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущению эскалации военных действий и недопущению подливания сторонами масла в огонь

- сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНДР напомнил позицию Пекина по войне на Украине, заявив, что Китай "неоднократно подчеркивал" необходимость придерживаться трех принципов:

- не расширять поля битвы;

- не эскалировать военные действия;

- не раздувать пламя.

В ответ на это дмитрий медведев заявил, что россия "позитивно" восприняла позицию Китая по украинскому вопросу, отметила инициативу группы "Друзья мира", предложенную Китаем, Бразилией и другими странами, и готова "активно добиваться политического решения" украинского кризиса.

Есть реальная ситуация, сложившаяся на земле. Есть изменения в конституцию российской федерации. Есть те условия, которые были объявлены президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции. Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины

- сказал российский политик. 

Также медведев сообщил Си Цзиньпину, что привез "личное послание" от правителя рф владимира путина. 

По данным СМИ, стороны обсудят реализацию договоренностей между странами.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу российской агрессии в Украине. Лидеры двух крупнейших экономик мира обсудили принципы мирного сосуществования и стратегическое партнерство.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
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ukrainaУкраина