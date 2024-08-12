Не более 10 КАБов за сутки: оккупанты уменьшили количество ударов авиабомбами по Харьковщине

Если раньше враг применял по Харьковщине от 30 до 60 управляемых авиабомб, то сейчас не более 10 КАБов в сутки. Это последствия эффективной работы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в понедельник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы фиксируем уменьшение ударов КАБами. Мы их раньше имели от 30 до 60 ударов, однако все равно враг продолжает бить по нашим гражданским населенным пунктам. Это Богодуховский район - север нашей территории, Золочевское направление, Липецкое, Волчанское, то есть фактически все приграничье. И у нас есть, к сожалению, раненые среди гражданских (...). Конечно, приграничье наше и те территории имели удары от 30 до 60 КАБ в сутки, то сейчас не более 10. Последствия эффективной работы наших Вооруженных Сил", - сказал Синегубов.

Напомним

Ранее Синегубов заявлял, что в Харьковской области планируют ужесточить требования комендантского часа для приграничных и непосредственно фронтовых территорий.