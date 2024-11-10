НБУ снизил официальный курс доллара и евро: новые показатели на 11 ноября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил новый курс валют на 11 ноября 2024 года. Доллар снизился до 41,2982 грн (-0,0607), евро - до 44,4864 грн (-0,0778).
Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Доллар продолжает дешеветь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную регулятором.
Официальный курс на 11 ноября 2024 года установлен на уровне 41,2982 грн за 1 доллар (-0,0607 грн).
Официальный курс евро установлен на уровне 44,4864 гривен за 1 евро (-0,0778 грн).
Напомним, официальный курс доллара в пятницу, 8 ноября, составил 41,3589 грн. Курс евро - 44,5642 грн.
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