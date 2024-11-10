НБУ снизил официальный курс доллара и евро: новые показатели на 11 ноября

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 114561 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 144047 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 157092 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 159964 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 198635 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 127809 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 126820 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121359 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 175902 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132212 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НБУ снизил официальный курс доллара и евро: новые показатели на 11 ноября

НБУ снизил официальный курс доллара и евро: новые показатели на 11 ноября

Киев  •  УНН

19:37 • 1756 просмотра

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Национальный банк Украины установил новый курс валют на 11 ноября 2024 года. Доллар снизился до 41,2982 грн (-0,0607), евро - до 44,4864 грн (-0,0778).

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне. Доллар продолжает дешеветь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную регулятором.

Официальный курс на 11 ноября 2024 года установлен на уровне 41,2982 грн за 1 доллар (-0,0607 грн).

Официальный курс евро установлен на уровне 44,4864 гривен за 1 евро (-0,0778 грн).

Напомним, официальный курс доллара в пятницу, 8 ноября, составил 41,3589 грн. Курс евро - 44,5642 грн.

Биткоин обновил исторический максимум и превысил 79 тыс долларов10 ноября 2024, 07:35 • 34729 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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