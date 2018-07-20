НБУ рассказал, что может подорвать украинскую экономику в ближайшие годы

“Основным риском для реализации прогнозного сценария (по инфляции и ВВП , - ред.) Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности, и продолжение действующей программы с МВФ”, — отметили в НБУ.

Как пояснили в Нацбанке, дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного программой.

“Это все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу. Поэтому, недополучение запланированных поступлений обостряет проблемы финансирования бюджетных расходов, а также ухудшает девальвационные и инфляционные ожидания, на которых также скажется обычное усиление неопределенности в предвыборный период”, - отмечает регулятор.

Также отмечается, что существенная неопределенность для инфляционного развития связана с приведением цен на природный газ для населения до рыночного уровня.

“Отсрочка такого решения как и изменение принципов расчета импортного паритета цены может существенно отклонять траекторию инфляции от базового сценария за счет административно регулируемых тарифов”, — добавили в НБУ.

Кроме того, одним из основных рисков базового сценария являются процессы трудовой миграции.

“Продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами будет создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, будет сопровождаться ростом заработных плат и соответственно инфляции вместе со снижением потенциала экономики”, — отметили в НБУ.

В дополнение, во внешней среде есть значительная вероятность “перегрева” глобальной экономики и постепенный переход в фазу спада.

Среди других возможных причин рецессии распространяются риски широкомасштабных торговых войн, реализация которых приведет к замедлению мировой торговли и возникновения проблем в финансовой системе Китая.

“Это в свою очередь может привести к падению цен на мировых товарных рынках, уменьшению объемов украинского экспорта и валютных поступлений с соответствующей коррекцией обменного курса гривны”, — пояснили в Нацбанке.

Также усиливаются риски оттока капитала из развивающихся стран. Одним из триггеров таких событий может быть слишком быстрый переход центральных банков ведущих стран к более жесткой монетарной политике.

“Указанное может привести к оттоку капитала из стран с развивающимися рынками, в том числе Украины”, — считают в НБУ.

Напомним, Нацбанк прогнозирует дефицит бюджета в 2019 и 2020 годах на уровне не более 1,5% ВВП.