Нацбанк оновив прогноз щодо рівня інфляції

“Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%”, — сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що більш швидке, ніж прогнозувалося, уповільнення інфляції у травні-червні поточного року буде нівельоване у другому півріччі. Адже наприкінці року очікується суттєвіше, ніж передбачалося, підвищення цін і тарифів, спрямоване на наближення цін на газ до ціни імпортного паритету, та відповідне подорожчання пов’язаних із ними житлово-комунальних послуг.

Більше того, це впливатиме на рівень інфляції і протягом перших трьох кварталів наступного року, що не дозволить НБУ привести її в межі цільового діапазону раніше IV кварталу 2019 року.

“Однак цей фактор лежить поза межами впливу монетарної політики і, відповідно, її інструменти не мають застосовуватися для його нівелювання”, — пояснили в НБУ.

Водночас на рівень інфляції у другій половині 2018 та у 2019 році, за даними Нацбанку, буде тиснути низка факторів, ефекти яких, на відміну від підвищення цін і тарифів, мають компенсуватись за допомогою інструментів монетарної політики.

“За таких умов проведення більш жорсткої монетарної політики стане одним з ключових факторів, який забезпечить зниження інфляції відповідно до прогнозної траєкторії та дозволить привести її у межі цільового діапазону у IV кварталі 2019 року. Відповідно, Національний банк залишив незмінним прогноз інфляції і на кінець 2019 року — на рівні 5,8%. У 2020 році інфляція уповільниться до 5%, що відповідатиме центральному значенню цільового діапазону (5,0% ± 1 в. п.)”, — наголосили в Нацбанку.

Додамо, у НБУ припускають подальше підвищення облікової ставки.

Нагадаємо, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 17,5% річних.