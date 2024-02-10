НБУ предложил запретить работу касс, которые не оборудованы системами видеоконтроля

Национальный банк Украины вынес для общественного обсуждения предложение по обновлению порядка организации кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает УНН.

Детали

В НБУ предлагают обустроить системами технологического видеоконтроля помещения финучреждений, где осуществляются кассовые операции. Речь идет о банках и юридических лицах, которые получили лицензию на осуществление операций с наличными и осуществляют деятельность по обработке и хранению наличности.

В Нацбанке отмечают, что такая мера позволит повысить качество внутреннего контроля - как со стороны банков и юрлиц, так и со стороны НБУ, за проведением кассовой работы. А также при осуществлении проверок банков по соблюдению ими требований законодательства по вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.

Согласно сообщению, для этого предполагается:

установить запрет на выполнение кассовых операций в случае несоблюдения требований обустройства системами технологического видеоконтроля;

определить требования к обустройству помещений системами технологического видеоконтроля;

урегулировать вопрос о порядке предоставления инспекционной группе Национального банка видеоматериалов из систем технологического видеоконтроля в случае их внедрения.

Для предоставления возможности банкам и юридическим лицам должным образом подготовиться к выполнению указанных требований, будет предусмотрен определенный переходный период до вступления в силу постановления после его принятия Правлением Национального банка.

В Нацбанке отметили, что замечания и предложения к проекту принимаются до 19 февраля 2024 года по определенной форме.

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