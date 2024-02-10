НБУ запропонував заборонити роботу кас, які не облаштовані системами відеоконтролю
Київ • УНН
НБУ пропонує заборонити касові апарати без відеоспостереження, щоб покращити контроль за готівковими операціями.
Національний банк України виніс для громадського обговорення пропозицію щодо оновлення порядку організації касової роботи та захисту приміщень фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає УНН.
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В НБУ пропонують облаштувати системами технологічного відеоконтролю приміщення фінустанов, де здійснюються касові операції. Мова йде про банки та юридичні особи, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки.
У Нацбанку зазначають, що такий захід дасть можливість підвищити якість внутрішнього контролю – як з боку банків та юросіб, так і з боку НБУ, за проведенням касової роботи. А також під час здійснення перевірок банків стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Згідно з повідомленням, для цього передбачається:
- встановити заборону на виконання касових операцій у разі недотримання вимог облаштування системами технологічного відеоконтролю;
- визначити вимоги до облаштування приміщень системами технологічного відеоконтролю;
- врегулювати питання щодо порядку надання інспекційній групі Національного банку відеоматеріалів з систем технологічного відеоконтролю в разі їх упровадження.
Для надання можливості банкам та юридичним особам належним чином підготуватися до виконання зазначених вимог, буде передбачено певний перехідний період до набрання чинності постановою після її прийняття Правлінням Національного банку.
У Нацбанку зазначили, що зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 19 лютого 2024 року за визначеною формою.
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