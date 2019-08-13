Названа средняя стоимость жилья в новостройках столицы в августе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках столицы по состоянию на 13 августа составила 918 долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистику SV-Development.
Самым дорогим традиционно остается квадратный метр в Печерском районе — 1317 долларов, а самым дешевым — в Деснянском — 721 долларов за квадратный метр в новостройке.
Всего в районах стоимость следующая: Голосеевский — 924 долл. за кв.м., Дарницкий — 731 долл. за кв.м., Днепровский — 760 долл. за кв.м., Оболонский — 981 долл. за кв.м., Подольский — 864 долл. за кв.м., Святошинский — 856 долл. за кв.м., Соломенский — 816 долл. за кв.м. и Шевченковский — 1175 долл. за кв.м.
Напомним, глава правления “Киевгорстроя” прогнозирует, что уже осенью рынок заметно оживится, а цены на недвижимость пойдут вверх.
“Стагнация рынка недвижимости — явление временное. К сентябрю люди вернутся из отпусков. Валюта подорожает. Рынок активизируется. Осенью наступает благоприятный период для недвижимости. Не вижу причин, по которым этот год может стать исключением”, — считает Игорь Кушнир и советует не откладывать покупку до “лучших времен”, чтобы не прогадать.
“Как говорит одна китайская пословица, лучшее время для покупки недвижимости — сейчас. Советую присматриваться уже, пока действуют летние скидки. Потому что осенняя активизация принесет с собой не только рост доллара, но и рост цен на квартиры!” — подчеркивает президент “Киевгорстроя”.
Напомним, что Холдинговая компания “Киевгорстрой” объявила летние скидки до 22% на квартиры в нескольких своих новостройках.