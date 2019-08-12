Забудовник продовжив акцію літніх знижок

До кінця місяця збільшено знижки на квартири у ЖК “Рибальський”, ЖК “Італійський квартал”, ЖК “Урлівський-1”, ЖК “Урлівський-2”, ЖК “Райдужний”, ЖК “Отрада”, ЖК “Каховська”

“Ми вирішили піти назустріч інвесторам і продовжити акційні знижки. Купівля квартири — важливий і дуже зважений крок для людини. Такі покупки похапцем не робляться, а зараз дехто відпочиває десь на морі, інші подорожують. Люди почали писати на „гарячу“ лінію, що не встигають — і, щоб не лишати такої можливості наших покупців, ми продовжили термін дії акції до кінця серпня”, — прокоментувала директор Департаменту продажів і маркетингу Тетяна Маркова і додала, що завдяки літній акції у ЖК “Лейпцизька” всі квартири продані.

Деталі можна дізнатися на сайті забудовника.