Застройщик продлил акцию летних скидок

До конца месяца увеличены скидки на квартиры в ЖК "Рыбацкий", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Радужный", ЖК "Отрада", ЖК "Каховская"

"Мы решили пойти навстречу инвесторам и продолжить акционные скидки. Покупка квартиры - важный и очень взвешенный шаг для человека. Такие покупки впопыхах не делаются, а сейчас некоторые отдыхает где-то на море, другие путешествуют. Люди начали писать на "горячую" линию, что не успевают - и, чтобы не лишать такой возможности наших покупателей, мы продлили срок действия акции до конца августа", - прокомментировала директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова и добавила, что благодаря летний акции в ЖК "Лейпцигская" все квартиры проданы.

Детали можно узнать на сайте застройщика.