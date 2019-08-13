Названа середня вартість житла у новобудовах столиці у серпні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Середня вартість одного квадратного метра житла у новобудовах столиці станом на 13 серпня становить 918 доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистику SV-Development.
Найдорожчим традиційно залишається квадратний метр у Печерському районі – 1317 доларів, а найдешевшим – у Деснянському – 721 доларів за квадратний метр у новобудові.
Загалом у районах вартість наступна: Голосіївський – 924 дол. за кв.м., Дарницький – 731 дол. за кв.м., Дніпровський – 760 дол. за кв.м., Оболонський – 981 дол. за кв.м., Подольський – 864 дол. за кв.м., Святошинський – 856 дол. за кв.м., Солом’янський – 816 дол. за кв.м. та Шевченківський – 1175 дол. за кв.м.
Нагадаємо, Глава правління “Київміськбуду” прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.
“Стагнація ринку нерухомості — явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, — вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.
“Як говорить одна китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості — зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!” — підкреслює президент “Київміськбуду”.
Нагадаємо, що Холдингова компанія “Київміськбуд” оголосила літні знижки до 22% на квартири в кількох своїх новобудовах.