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Названа середня вартість житла у новобудовах столиці у серпні

Названа середня вартість житла у новобудовах столиці у серпні

Київ • УНН

 • 8466 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Середня вартість одного квадратного метра житла у новобудовах столиці станом на 13 серпня становить 918 доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистику SV-Development.

Найдорожчим традиційно залишається квадратний метр у Печерському районі – 1317 доларів, а найдешевшим – у Деснянському – 721 доларів за квадратний метр у новобудові.

Загалом у районах вартість наступна: Голосіївський – 924 дол. за кв.м., Дарницький – 731 дол. за кв.м., Дніпровський – 760 дол. за кв.м., Оболонський – 981 дол. за кв.м., Подольський – 864 дол. за кв.м., Святошинський – 856 дол. за кв.м., Солом’янський – 816 дол. за кв.м. та Шевченківський – 1175 дол. за кв.м.

Нагадаємо, Глава правління “Київміськбуду” прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

“Стагнація ринку нерухомості — явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає найсприятливіший період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком”, — вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до “кращих часів”, щоб не прогадати.

“Як говорить одна китайське прислів’я, найкращий час для покупки нерухомості — зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!” — підкреслює президент “Київміськбуду”.

Нагадаємо, що Холдингова компанія “Київміськбуд” оголосила літні знижки до 22% на квартири в кількох своїх новобудовах.

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