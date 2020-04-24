НАПК с момента перезапуска выявило недостоверное декларирование на почти 900 млн грн

"В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений на почти 900 млн грн. Выявить эти нарушения удалось благодаря пересмотру всех материалов полных проверок, которые были завершены к сентябрю 2019 года, однако окончательные решения по их результатам не приняты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что начата работа по созданию электронного реестра отчетов политических партий. Так, электронный реестр должен стать доступным для пользователей уже с 16 июля 2020 года. Сейчас продолжаются работы по разработке программного обеспечения, определению необходимого оборудования и кибербезопасности будущего Реестра.

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Также указано, что декларации чиновников СБУ можно будет найти в электронной реестре. Также разведчики и другие отдельные категории лиц будут декларироваться по специальным порядкам, разработанными НАПК в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов, среди которых СБУ, ГБР, Национальная полиция и Управления государственной охраны. Эти специальные порядки позволят безопасно хранить и проверять эти декларации, добавили в Агентстве.

"Созданы лучшие условия для декларирования. В частности, мы запустили "горячую линию" для декларантов и портал "Декларуйся 2020", пересмотрели технические требования для отдельных полей декларации и предоставили разъяснения на 150 самых популярных вопросов по применению положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", - указали в НАПК.

Отмечается, что устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК. А также упрощена процедура подачи документов и обеспечена прозрачность допуска общественных объединений и кандидатов к конкурсу. Сам конкурс объявят в ближайшее время.

Ранее УНН писал, что в НАПК взялись за проверку возможного конфликта интересов у Порошенко.



