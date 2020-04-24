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НАПК с момента перезапуска выявило недостоверное декларирование на почти 900 млн грн

НАПК с момента перезапуска выявило недостоверное декларирование на почти 900 млн грн

Киев  •  УНН

 • 14378 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. За сто дней с начала перезапуска работы Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило декларирование недостоверных сведений на почти 900 млн грн, а также была начата работа по созданию электронного реестра отчетов политических партий. Об этом НАПК сообщило в своем Telegram-канале, передает УНН.

"В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений на почти 900 млн грн. Выявить эти нарушения удалось благодаря пересмотру всех материалов полных проверок, которые были завершены к сентябрю 2019 года, однако окончательные решения по их результатам не приняты", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что начата работа по созданию электронного реестра отчетов политических партий. Так, электронный реестр должен стать доступным для пользователей уже с 16 июля 2020 года. Сейчас продолжаются работы по разработке программного обеспечения, определению необходимого оборудования и кибербезопасности будущего Реестра.

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Также указано, что декларации чиновников СБУ можно будет найти в электронной реестре. Также разведчики и другие отдельные категории лиц будут декларироваться по специальным порядкам, разработанными НАПК в сотрудничестве с рядом правоохранительных органов, среди которых СБУ, ГБР, Национальная полиция и Управления государственной охраны. Эти специальные порядки позволят безопасно хранить и проверять эти декларации, добавили в Агентстве.

"Созданы лучшие условия для декларирования. В частности, мы запустили "горячую линию" для декларантов и портал "Декларуйся 2020", пересмотрели технические требования для отдельных полей декларации и предоставили разъяснения на 150 самых популярных вопросов по применению положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", - указали в НАПК.

Отмечается, что устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК. А также упрощена процедура подачи документов и обеспечена прозрачность допуска общественных объединений и кандидатов к конкурсу. Сам конкурс объявят в ближайшее время.

Ранее УНН писал, что в НАПК взялись за проверку возможного конфликта интересов у Порошенко.

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