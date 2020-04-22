У НАЗК взялись за перевірку щодо можливого конфлікту інтересів у Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) запевняють, що наразі триває перевірка інформації щодо можливого конфлікту інтересів у народного депутата, п’ятого Президента України Петра Порошенка, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби НАЗК.
У пресслужбі наголосили, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює постійний моніторинг високопосадовців щодо порушення норм законодавства про конфлікт інтересів.
“У тому числі такий моніторинг здійснюється і стосовно народного депутата, п’ятого Президента України Петра Порошенка. У рамках цього моніторингу наразі триває перевірка інформації, яку надав позивач у справі, інформація про яку сьогодні була поширена Окружним адміністративним судом міста Києва”, — йдеться у повідомленні.
У НАЗК також роз’яснили суть справи.
“12 березня 2020 року НАЗК отримало від позивача в справі Повідомлення про корупційне правопорушення.
У цьому повідомленні позивач робить припущення щодо можливого вчинення Петром Порошенком правопорушення щодо здійснення фіктивного продажу ПрАТ “Завод „Кузня на Рибальському“. Позивач стверджує, що фіктивний продаж міг дозволити Порошенку отримувати неправомірну вигоду з закупівель у сфері оборони, оскільки перебуваючи на посаді Президента України він здійснював повноваження Головнокомандувача Збройних сил України.
Оскільки вказана інформація не була підкріплена конкретними фактами або документальними свідченнями, у відповіді на Повідомлення позивача НАЗК роз’яснила, що поданих ним даних не достатньо для вчинення дій з боку Агентства”, — йдеться у повідомленні.
У той же час НАЗК враховано надану позивачем інформацію під час здійснення моніторингу з питань дотримання народним депутатом, п’ятим Президентом України Петром Порошенком вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У межах моніторингу здійснюється перевірка вказаних у Повідомленні відомостей на достовірність, наголосили у пресслужбі.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва призначив підготовче засідання на 16 червня у справі за позовом до НАЗК щодо непроведення перевірки та розслідування інформації про вчинення п’ятим президентом України Петром Порошенком ймовірного корупційного правопорушення.