В НАПК взялись за проверку возможного конфликта интересов у Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) уверяют, что сейчас идет проверка информации о возможном конфликте интересов у народного депутата, пятого Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
В пресс-службе отметили, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет постоянный мониторинг чиновников о нарушении норм законодательства о конфликте интересов.
"В том числе такой мониторинг осуществляется и в отношении народного депутата, пятого Президента Украины Петра Порошенко. В рамках этого мониторинга в настоящее время продолжается проверка информации, которую предоставил истец по делу, информация о котором сегодня была распространена Окружным административным судом города Киева", - говорится в сообщении.
В НАПК также разъяснили суть дела.
"12 марта 2020 года НАПК получило от истца в деле Сообщение о коррупционном правонарушении.
В этом сообщении истец делает предположения относительно возможного совершения Петром Порошенко правонарушений относительно осуществления фиктивной продажи ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком". Истец утверждает, что фиктивная продажа могла позволить Порошенко получать неправомерную выгоду по закупкам в сфере обороны, поскольку находясь на посту Президента Украины он осуществлял полномочия Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Поскольку указанная информация не была подкреплена конкретными фактами или документальными свидетельствами, в ответе на Сообщение истца НАПК разъяснило, что представленных им данных недостаточно для совершения действий со стороны Агентства", - говорится в сообщении.
В то же время НАПК учтено предоставленную истцом информацию при осуществлении мониторинга по вопросам соблюдения народным депутатом, пятым Президентом Украины Петром Порошенко требований законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В рамках мониторинга осуществляется проверка указанных в Уведомлении сведений на достоверность, отметили в пресс-службе.
Напомним, Окружной административный суд города Киева назначил подготовительное заседание на 16 июня по иску к НАПК о непроведении проверки и расследования информации о совершении пятым президентом Украины Петром Порошенко вероятного коррупционного правонарушения.