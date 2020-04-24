НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн

ukru
16:58 • 20786 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 89627 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 170200 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 173822 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 179683 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 186603 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 165755 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183760 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144670 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149887 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.8 м/с
61 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 28887 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114639 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 122408 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 98217 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 174862 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 170199 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 173821 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 179682 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 186602 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 165754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 23277 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 98217 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 114639 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110731 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110904 перегляди
Актуальне
НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн

НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн

Київ • УНН

 • 14382 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. За сто днів з початку перезапуску роботи Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн, а також було розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій. Про це НАЗК повідомило у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“До правоохоронних органів передано матеріали щодо декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн. Виявити ці порушення вдалося завдяки перегляду всіх матеріалів повних перевірок, які були завершені до вересня 2019 року, проте кінцеві рішення за їх результатами не прийняті”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій. Тож, електронний реєстр має стати доступним для користувачів уже з 16 липня 2020 року. Наразі тривають роботи з розробки програмного забезпечення, визначення необхідного обладнання та кібербезпеки майбутнього Реєстру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАЗК обіцяють все ж перевірити Баканова через цінний подарунок від Суркіса

Також вказано, що декларації високопосадовців СБУ можна буде знайти в е-реєстрі. Також розвідники та інші окремі категорії осіб будуть декларуватися за спеціальними порядками, розробленими НАЗК у співпраці з низкою правоохоронних органів, серед яких СБУ, ДБР, Національна поліція та Управління державної охорони. Ці спеціальні порядки дозволять безпечно зберігати та перевіряти ці декларації, додали в Агентстві.

“Створено кращі умови для декларування. Зокрема, ми запустили “гарячу лінію” для декларантів та портал “Декларуйся 2020”, переглянули технічні вимоги для окремих полів декларації та надали роз’яснення на 150 найпопулярніших питань щодо застосування положень Закону України “Про запобігання корупції”, - вказали у НАЗК.

Зазначається, що усунено перешкоди для проведення прозорого конкурсу до Громадської ради при НАЗК. А також спрощено процедуру подання документів та забезпечено прозорість допуску громадських об’єднань і кандидатів до конкурсу. Сам конкурс оголосять вже найближчим часом.

Раніше УНН писав, що У НАЗК взялись за перевірку щодо можливого конфлікту інтересів у Порошенка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74