НАЗК з часу перезапуску виявило недостовірне декларування на майже 900 млн грн

КИЇВ. 24 квітня. УНН. За сто днів з початку перезапуску роботи Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн, а також було розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій. Про це НАЗК повідомило у своєму Telegram-каналі, передає УНН.