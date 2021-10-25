Еще три области могут попасть в "красную" зону - МОЗ

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“Мы от Минздрава направили на представление на секретариат Кабмина, будет созыва ТЭБ и ЧС. Это может быть завтра (сегодня — ред.) Или после завтра (завтра — ред.), В зависимости от загруженности членов комиссии. Будет принято, а я уверен на 100%, что будет принято решение о введении в „красный“ уровень эпидемической опасности в нескольких областях: Львовской, Житомирской, Луганской”, - рассказал Ляшко.

Дополнение

Заместитель председателя Черниговской ОГА Жанна Шерстюк сообщила, что все показатели свидетельствуют о том, что Черниговская область может быть переведена в “красную” зону.

Сейчас в “красной” зоне, кроме Сумщины, находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Ровенская и Николаевская области.