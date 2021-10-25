Ще три області можуть потрапити до “червоної” зони — МОЗ

Цитата

“Ми від МОЗ направили на подання на секретаріат Кабміну, буде скликання ТЕБ і НС. Це може бути завтра (сьогодні — ред.) чи після завтра (завтра — ред.), в залежності від завантаженості членів комісії. Буде прийнято, а я впевнений на 100%, що буде прийнято рішення про введення до „червоного“ рівня епідемічної небезпеки в декількох областях: Львівській, Житомирській, Луганській”, — розповів Ляшко.

Доповнення

Заступник голови Чернігівської ОДА Жанна Шерстюк повідомила, що всі показники свідчать про те, що Чернігівська область може бути переведена до “червоної” зони.

Наразі в “червоній” зоні, окрім Сумщини, перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Рівненська та Миколаївська області.



