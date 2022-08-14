Наиболее уязвимые перед рф страны НАТО просят у США дополнительное оружие

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 14516 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 25099 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 60787 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 102199 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136390 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133576 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288397 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136921 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123436 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385497 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 13371 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 15959 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 12763 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20467 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20277 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 14509 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288396 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307304 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385496 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361122 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4802 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82726 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116147 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135801 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174307 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Наиболее уязвимые перед рф страны НАТО просят у США дополнительное оружие

Киев • УНН

 • 134811 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Союзники США, наиболее уязвимые перед россией, требуют дополнительных войск и оружия, чтобы защититься от возможной агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Наиболее уязвимые перед рф страны НАТО просят у США дополнительное оружие

Цитата

«Как и Украина, которая не является членом НАТО, но считается близким партнером альянса, страны, наиболее близкие к россии, говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи Запада. Крайне важно вооружиться не только Украине, но и самим себе, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время визита министра обороны Ллойда Остина в этом месяце, потому что существует реальный риск того, что война «придет к нашим границам», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что администрация Байдена пообещала активизировать параллельные учения в регионе, чтобы отточить навыки противовоздушной обороны и другие жизненно важные боевые навыки не только в Латвии, но и в странах Балтии и в других странах, находящихся в пределах досягаемости российских войск.

Члены НАТО, граничащие с россией и белорусью, которая когда-то считалась буферным государством, а с начала войны в Украине функционировала как передовая оперативная база для российских войск, довольны, по их словам, тем, что Соединенные Штаты вместе с финансовыми центрами Европы придерживаются мнения, что россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада.

Еще более важным, по словам представителей стран Балтии и Восточной Европы, является ускорение работы оборонных производственных линий, чтобы ускорить выполнение давних заказов на оружие, которое, по их словам, требуется этим прифронтовым странам.

Генеральный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм отметил, что его стране необходимо дополнительное оружие.

«HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания россии», — заявил Салм.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы потом продвинуться в соседние страны. Под ударом могут оказаться Молдова, Польша и страны Балтии.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил протест против размещения войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. В то же время, он выступил с предложением разместить на востоке лишь элементы штабной инфраструктуры, силы связи, амуницию и склады горючего.

Добавим

Финляндия десятилетиями готовилась к нападению россии и будет жестко сопротивляться в случае ее вторжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28