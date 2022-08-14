Наиболее уязвимые перед рф страны НАТО просят у США дополнительное оружие

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«Как и Украина, которая не является членом НАТО, но считается близким партнером альянса, страны, наиболее близкие к россии, говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи Запада. Крайне важно вооружиться не только Украине, но и самим себе, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время визита министра обороны Ллойда Остина в этом месяце, потому что существует реальный риск того, что война «придет к нашим границам», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что администрация Байдена пообещала активизировать параллельные учения в регионе, чтобы отточить навыки противовоздушной обороны и другие жизненно важные боевые навыки не только в Латвии, но и в странах Балтии и в других странах, находящихся в пределах досягаемости российских войск.

Члены НАТО, граничащие с россией и белорусью, которая когда-то считалась буферным государством, а с начала войны в Украине функционировала как передовая оперативная база для российских войск, довольны, по их словам, тем, что Соединенные Штаты вместе с финансовыми центрами Европы придерживаются мнения, что россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада.

Еще более важным, по словам представителей стран Балтии и Восточной Европы, является ускорение работы оборонных производственных линий, чтобы ускорить выполнение давних заказов на оружие, которое, по их словам, требуется этим прифронтовым странам.

Генеральный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм отметил, что его стране необходимо дополнительное оружие.

«HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания россии», — заявил Салм.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы потом продвинуться в соседние страны. Под ударом могут оказаться Молдова, Польша и страны Балтии.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил протест против размещения войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. В то же время, он выступил с предложением разместить на востоке лишь элементы штабной инфраструктуры, силы связи, амуницию и склады горючего.

Добавим

Финляндия десятилетиями готовилась к нападению россии и будет жестко сопротивляться в случае ее вторжения.