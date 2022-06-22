Финляндия готова сражаться с россией в случае нападения - министр обороны

Финляндия накопила значительный арсенал военной техники, а ее люди мотивированы на борьбу, указал он.

Цитата

"Важнейшая линия обороны – между ушами (образно – в голове – ред.), что сейчас доказывает война в Украине", – сказал Кивинен в интервью.

Детали

Так, в прошлом веке Финляндия дважды воевала против своего восточного соседа, с которым ее разделяет граница протяженностью 1300 км.

Страна, когда-то не присоединившаяся к НАТО, сейчас подает заявку на вступление в военный альянс из-за опасений, что россия может вторгнуться в страну, как это произошло с Украиной 24 февраля.

Со времен Второй мировой войны Хельсинки поддерживают высокий уровень военной готовности.

"Мы систематически развивали нашу военную оборону именно для такого типа проводимых там военных действий (в Украине – ред.), с массированным использованием огневой мощи, бронетанковых сил, а также воздушных сил", - сказал Кивинен.

В стране с населением 5,5 миллиона человек численность войск военного времени составляет около 280 000 человек, а 870 000 человек проходят подготовку в качестве резервистов.

Страна также построила одну из самых сильных в Европе артиллерийских систем и запаслась крылатыми ракетами с дальностью полета до 370 км. Она тратит на оборону 2 процента ВВП, что выше, чем во многих странах НАТО.

Она заказывает четыре новых военных корабля, а также 64 истребителя F-35 у американского оборонного гиганта Lockheed Martin.

Страна планирует заказать до 2000 беспилотников, собственное зенитное оборудование большой высоты и строит заграждения на границе с россией.

Около 82 процентов респондентов в ходе опроса, проведенного министерством обороны 18 мая, заявили, что готовы участвовать в национальной обороне, если Финляндия подвергается нападению.

Тем не менее, Кивинен приветствовал решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

Членство в НАТО позволит Финляндии повысить свой потенциал раннего предупреждения благодаря участию в совместном контроле воздушного пространства альянса, сказал министр.

Финляндия также выигрывает от сдерживания, поскольку будет частью альянса, где нападение на одного члена является нападением на всех его членов, отметил он.

Однако, по его словам, "основная ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет лежать на Финляндии".

Напомним

В прошлом месяце российский вертолет дважды нарушил воздушное пространство Финляндии.