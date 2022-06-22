Фінляндія готова боротися з росією у разі нападу - міністр оборони

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 21097 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 50564 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 64939 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 75107 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 74498 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 74870 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 83200 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 219384 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149047 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172385 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 187567 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 75103 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 97064 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 95192 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50819 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 309 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 219360 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 494814 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 444758 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 651013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 4470 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 25903 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50819 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 97064 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113119 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Фінляндія готова боротися з росією у разі нападу - міністр оборони

Фінляндія готова боротися з росією у разі нападу - міністр оборони

Київ • УНН

 • 141997 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Фінляндія десятиліттями готувалася до нападу росії і чинитиме жорсткий опір у разі її вторгнення. Про це заявив голова Міноборони країни Тімо Ківінен, пише УНН із посиланням на Reuters.

Фінляндія нагромадила значний арсенал військової техніки, а її люди мотивовані на боротьбу, вказав він.

Цитата

"Найважливіша лінія оборони - між вухами (образно - у голові - ред.), що зараз доводить війна в Україні", - сказав Ківінен в інтерв'ю.

Деталі

Так, у минулому столітті Фінляндія двічі воювала проти свого східного сусіда, з яким її розділяє кордон завдовжки 1300 км.

Країна, яка колись не приєдналася до НАТО, зараз подає заявку на вступ до військового альянсу через побоювання, що росія може вторгнутися в країну, як це сталося з Україною 24 лютого.

З часів Другої світової війни Гельсінкі підтримують високий рівень військової готовності.

"Ми систематично розвивали нашу військову оборону саме для такого типу військових дій, що ведуться там (в Україні – ред.), із масованим використанням вогневої потужності, бронетанкових сил, а також повітряних сил", - сказав Ківінен.

У країні з населенням 5,5 мільйона осіб чисельність військ воєнного часу становить близько 280 000 осіб, а 870 000 осіб проходять підготовку як резервісти.

Країна також побудувала одну з найсильніших у Європі артилерійських систем та запаслася крилатими ракетами з дальністю польоту до 370 км. Вона витрачає на оборону 2 відсотки ВВП, що вище, ніж у багатьох країнах НАТО.

Вона замовляє чотири нові військові кораблі, а також 64 винищувачі F-35 в американського оборонного гіганта Lockheed Martin.

Країна планує замовити до 2000 безпілотників, власне зенітне обладнання великої висоти та будує загородження на кордоні з росією.

Близько 82 відсотків респондентів під час опитування, проведеного міністерством оборони 18 травня, заявили, що готові брати участь у національній обороні, якщо Фінляндія зазнає нападу.

Тим не менш, Ківінен привітав рішення Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО.

Членство в НАТО дозволить Фінляндії підвищити свій потенціал раннього попередження завдяки участі у спільному контролі повітряного простору альянсу, сказав міністр.

Фінляндія також виграє від стримування, оскільки буде частиною альянсу, де напад на одного члена є нападом на всіх його членів, зазначив він.

Проте, за його словами, "основна відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, лежатиме на Фінляндії".

Нагадаємо

Минулого місяця російський гелікоптер двічі порушив повітряний простір Фінляндії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95