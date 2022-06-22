Фінляндія готова боротися з росією у разі нападу - міністр оборони

Фінляндія нагромадила значний арсенал військової техніки, а її люди мотивовані на боротьбу, вказав він.

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"Найважливіша лінія оборони - між вухами (образно - у голові - ред.), що зараз доводить війна в Україні", - сказав Ківінен в інтерв'ю.

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Так, у минулому столітті Фінляндія двічі воювала проти свого східного сусіда, з яким її розділяє кордон завдовжки 1300 км.

Країна, яка колись не приєдналася до НАТО, зараз подає заявку на вступ до військового альянсу через побоювання, що росія може вторгнутися в країну, як це сталося з Україною 24 лютого.

З часів Другої світової війни Гельсінкі підтримують високий рівень військової готовності.

"Ми систематично розвивали нашу військову оборону саме для такого типу військових дій, що ведуться там (в Україні – ред.), із масованим використанням вогневої потужності, бронетанкових сил, а також повітряних сил", - сказав Ківінен.

У країні з населенням 5,5 мільйона осіб чисельність військ воєнного часу становить близько 280 000 осіб, а 870 000 осіб проходять підготовку як резервісти.

Країна також побудувала одну з найсильніших у Європі артилерійських систем та запаслася крилатими ракетами з дальністю польоту до 370 км. Вона витрачає на оборону 2 відсотки ВВП, що вище, ніж у багатьох країнах НАТО.

Вона замовляє чотири нові військові кораблі, а також 64 винищувачі F-35 в американського оборонного гіганта Lockheed Martin.

Країна планує замовити до 2000 безпілотників, власне зенітне обладнання великої висоти та будує загородження на кордоні з росією.

Близько 82 відсотків респондентів під час опитування, проведеного міністерством оборони 18 травня, заявили, що готові брати участь у національній обороні, якщо Фінляндія зазнає нападу.

Тим не менш, Ківінен привітав рішення Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО.

Членство в НАТО дозволить Фінляндії підвищити свій потенціал раннього попередження завдяки участі у спільному контролі повітряного простору альянсу, сказав міністр.

Фінляндія також виграє від стримування, оскільки буде частиною альянсу, де напад на одного члена є нападом на всіх його членів, зазначив він.

Проте, за його словами, "основна відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, лежатиме на Фінляндії".

Нагадаємо

Минулого місяця російський гелікоптер двічі порушив повітряний простір Фінляндії.