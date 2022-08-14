Найбільш уразливі перед росією країни НАТО просять у США додаткову зброю

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«Як і Україна, яка не є членом НАТО, але вважається близьким партнером альянсу, країни, що є найближчими до росії, кажуть, що відчайдушно потребують додаткової військової допомоги Заходу. Вкрай важливо озброїтися не лише Україні, а й самим собі, заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс під час візиту міністра оборони Ллойда Остіна цього місяця, тому що існує реальний ризик того, що війна «прийде до наших кордонів», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що адміністрація Байдена пообіцяла активізувати паралельні навчання в регіоні, щоб відточити навички протиповітряної оборони та інші життєво важливі бойові навички не лише у Латвії, а й у країнах Балтії та інших країнах, що перебувають у межах досяжності російських військ.

Члени НАТО, що межують з росією та білоруссю, яка колись вважалася буферною державою, а з початку війни в Україні функціонувала як передова оперативна база для російських військ, задоволені, за їхніми словами, тим, що Сполучені Штати разом із фінансовими центрами Європи дотримуються думки, що росія є екзистенційною загрозою для Заходу.

Ще більш важливим, за словами представників країн Балтії та Східної Європи, є прискорення роботи оборонних виробничих ліній, щоб прискорити виконання давніх замовлень на зброю, яка, за їхніми словами, потрібна цим прифронтовим країнам.

Генеральний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм зазначив, що його країні потрібна додаткова зброя.

«HIMARS, Reapers, контрбатарейні радари: це те, що нам найбільше знадобиться з точки зору бойової смертоносної могутності, яка неминуче знадобиться для стримування росії», — заявив Салм.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, щоб потім просунутися до сусідніх країн. Під ударом можуть опинитися Молдова, Польща та країни Балтії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив протест проти розміщення військ НАТО на території Польщі та країнах Балтії. Водночас він виступив із пропозицією розмістити на сході лише елементи штабної інфраструктури, сили зв'язку, амуніцію та склади пального.

Додамо

Фінляндія десятиліттями готувалася до нападу росії і жорстко чинитиме опір у разі її вторгнення.