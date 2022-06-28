Германия не согласна с размещением войск НАТО в Польше и странах Балтии: Шольц предложил компромисс

КИЕВ. 28 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил протест против размещения войск НАТО на территории Польши и странах Балтии. В то же время, он выступил с предложением разместить на востоке лишь элементы штабной инфраструктуры, силы связи, амуницию и склады горючего. Об этом пишет издание Welt, передает УНН.