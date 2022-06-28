Німеччина не погоджується з розміщенням військ НАТО в Польщі та країнах Балтії: Шольц запропонував компроміс
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив протест проти розміщення військ НАТО на території Польщі та країн Балтії. Водночас він виступив із пропозицією розмістити на сході лише елементи штабної інфраструктури, сили зв'язку, амуніцію та склади пального. Про це пише видання Welt, передає УНН.
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Згідно з планом, розширена присутність військ має бути посилена в Литві, Естонії, Латвії та Польщі додатковим контингентам військових, чисельністю від 3 000 до 5000 солдатів.
На думку Шольца, постійне розміщення формувань такого розміру обходиться дорого, а провідні постачальники військ, такі як Німеччина, Велика Британія та Канада, також стикаються з практичними проблемами через відсутність боєздатної та повністю укомплектованої армії.
Як пише видання, компроміс канцлера передбачає “гнучке” розміщення лише кількох елементів штабної інфраструктури, але більшість солдатів мають залишатися у своїх країнах.
У той же час, незважаючи на те, що військовослужбовці НАТО будуть перебувати в так званому “режимі очікування”, Шольц пропонує все ж відправляти їх періодично в Литву на маневри, щоб ознайомитися з потенційним місцем дислокації. Як зазначає Welt, дипломати НАТО розглядають цю пропозицію.
“Після досвіду жорстокого нападу росії на Україну, країни Балтії побоюються, що допомога НАТО не прибуде вчасно, і у випадку надзвичайної ситуації, що призведе до знищення їх військових сил”, — пише видання.
Доповнення
В іспанському Мадриді у вівторок, 28 червня, стартує саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні.
На зустрічі лідерів НАТО планується ухвалити ключові рішення, зокрема, нову Стратегічну концепцію Альянсу, а також посилення підтримки України.