Обучение бойцов ВСУ на Leopard 2 начнется через несколько дней - Минобороны Германии

Детали

По словам спикера, учения могут начаться "скорее всего в этом месяце", но не позднее начала февраля. Он добавил, что целью является то, чтобы Украина могла интегрировать основные боевые танки в свою оборону до "конца этого квартала".

Спикер отметил, что учения на Leopard 2 должны длиться столько же, сколько и на БМП "Мардер", то есть примерно восемь недель. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием нужно от 50 до 100 человек, сообщил он.

Дополнение

Германия решила поставить Киеву боевые танки Leopard 2. Берлин также удовлетворит запросы Польши и других партнеров о передаче танков Leopard Украине.

По данным СМИ, Украина должна получить от Европы всего 80 основных боевых танков в рамках помощи.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "решительно" приветствовал решение Германии отправить боевые танки Leopard 2 Украине, заявив, что это может помочь Киеву победить силы россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызовет ли предоставление танков Украине эскалацию на фронте - рассказал военный эксперт Жданов