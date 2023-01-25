Обучение бойцов ВСУ на Leopard 2 начнется через несколько дней - Минобороны Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Обучение украинских военных на танках Leopard 2 начнется через несколько дней, поскольку требуется "некоторое время" для подготовки. Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии, пишет УНН со ссылкой на ntv.
Детали
По словам спикера, учения могут начаться "скорее всего в этом месяце", но не позднее начала февраля. Он добавил, что целью является то, чтобы Украина могла интегрировать основные боевые танки в свою оборону до "конца этого квартала".
Спикер отметил, что учения на Leopard 2 должны длиться столько же, сколько и на БМП "Мардер", то есть примерно восемь недель. Для роты из 14 танков вместе с техобслуживанием нужно от 50 до 100 человек, сообщил он.
Дополнение
Германия решила поставить Киеву боевые танки Leopard 2. Берлин также удовлетворит запросы Польши и других партнеров о передаче танков Leopard Украине.
По данным СМИ, Украина должна получить от Европы всего 80 основных боевых танков в рамках помощи.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "решительно" приветствовал решение Германии отправить боевые танки Leopard 2 Украине, заявив, что это может помочь Киеву победить силы россии.
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