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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Німецькі танки можуть допомогти Україні перемогти – голова НАТО

Київ • УНН

 • 997817 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "рішуче" привітав рішення Німеччини відправити бойові танки Leopard 2 Україні, заявивши, що це може допомогти Києву перемогти сили росії, пише УНН.

Німецькі танки можуть допомогти Україні перемогти – голова НАТО

Цитата

"Я рішуче вітаю керівництво Німеччини у наданні танків Leopard2 Україні у консультації з іншими союзниками та партнерами НАТО. У критичний момент війни з росією вони можуть допомогти Україні захистити себе, перемогти та здобути перемогу як незалежній державі", - написав Столтенберг у Twitter.

Додамо

Німеччина вирішила поставити Києву бойові танки Leopard 2. Берлін також задовольнить запити Польщі та інших партнерів щодо передачі танків Leopard Україні.

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