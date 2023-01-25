Німецькі танки можуть допомогти Україні перемогти – голова НАТО

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"Я рішуче вітаю керівництво Німеччини у наданні танків Leopard2 Україні у консультації з іншими союзниками та партнерами НАТО. У критичний момент війни з росією вони можуть допомогти Україні захистити себе, перемогти та здобути перемогу як незалежній державі", - написав Столтенберг у Twitter.

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Німеччина вирішила поставити Києву бойові танки Leopard 2. Берлін також задовольнить запити Польщі та інших партнерів щодо передачі танків Leopard Україні.