Немецкие танки могут помочь Украине победить - глава НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "решительно" приветствовал решение Германии отправить боевые танки Leopard 2 Украине, заявив, что это может помочь Киеву победить силы россии, пишет УНН.
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"Я решительно приветствую руководство Германии в предоставлении танков Leopard2 Украине в консультации с другими союзниками и партнерами НАТО. В критический момент войны с россией они могут помочь Украине защитить себя, победить и одержать победу как независимому государству", - написал Столтенберг в Twitter.
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Германия решила поставить Киеву боевые танки Leopard 2. Берлин также удовлетворит запросы Польши и других партнеров о передаче танков Leopard Украине.