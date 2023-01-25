Немецкие танки могут помочь Украине победить - глава НАТО

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"Я решительно приветствую руководство Германии в предоставлении танков Leopard2 Украине в консультации с другими союзниками и партнерами НАТО. В критический момент войны с россией они могут помочь Украине защитить себя, победить и одержать победу как независимому государству", - написал Столтенберг в Twitter.

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Германия решила поставить Киеву боевые танки Leopard 2. Берлин также удовлетворит запросы Польши и других партнеров о передаче танков Leopard Украине.