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Навчання бійців ЗСУ на Leopard 2 розпочнеться за кілька днів - Міноборони Німеччини

Київ • УНН

 • 2347395 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Навчання українських військових на танках Leopard 2 розпочнеться за кілька днів, оскільки потрібен "деякий час" для підготовки. Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини, пише УНН з посиланням на ntv.

Навчання бійців ЗСУ на Leopard 2 розпочнеться за кілька днів - Міноборони Німеччини

Деталі

За словами речника, навчання можуть розпочатися "швидше за все цього місяця", але не пізніше початку лютого. Він додав, що метою є те, щоб Україна могла інтегрувати основні бойові танки у свою оборону до "кінця цього кварталу".

Речник зауважив, що навчання на Leopard 2 має тривати стільки ж, скільки і на БМП "Мардер", тобто приблизно вісім тижнів. Для роти з 14 танків разом з техобслуговуванням потрібно від 50 до 100 осіб, повідомив він.

Доповнення

Німеччина вирішила поставити Києву бойові танки Leopard 2. Берлін також задовольнить запити Польщі та інших партнерів щодо передачі танків Leopard Україні.

За даними ЗМІ, Україна має отримати від Європи всього 80 основних бойових танків в рамках допомоги.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "рішуче" привітав рішення Німеччини відправити бойові танки Leopard 2 Україні, заявивши, що це може допомогти Києву перемогти сили росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи викличе надання танків Україні ескалацію на фронті - розповів військовий експерт Жданов

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