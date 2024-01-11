Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии
Украинская полиция разоблачила группу, которая занималась незаконным импортом психотропных препаратов из Италии. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА
Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА.
Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях
IIHF отстраняет израильские хоккейные команды от участия в чемпионатах мира по хоккею из соображений безопасности, пока не будет обеспечена безопасность участников.
Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц
Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности.
Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить
Министерство здравоохранения Украины ожидает, что благодаря новым графическим предупреждениям на пачках сигарет, которые начнут действовать с 2024 года, уровень курения снизится на 10-15%.
Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря
Турция, Болгария и Румыния договорились сформировать оперативную группу по очистке Черного моря от морских мин, что усилит безопасность судоходства.
Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру
Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.
Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления
россияне создали на оккупированных украинских территориях фальшивые университеты, которые выдают "дипломы" без вступительных экзаменов, с низким набором студентов, несмотря на бесплатное "образование".
На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения
Украина вводит новые правила маркировки табачных изделий с 11 января.
В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.