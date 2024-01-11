Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
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В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

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Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
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Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

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Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии

Украинская полиция разоблачила группу, которая занималась незаконным импортом психотропных препаратов из Италии. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях

IIHF отстраняет израильские хоккейные команды от участия в чемпионатах мира по хоккею из соображений безопасности, пока не будет обеспечена безопасность участников.

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Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности.

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Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц

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Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря

Турция, Болгария и Румыния договорились сформировать оперативную группу по очистке Черного моря от морских мин, что усилит безопасность судоходства.

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Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру

Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.

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Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру

Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления

россияне создали на оккупированных украинских территориях фальшивые университеты, которые выдают "дипломы" без вступительных экзаменов, с низким набором студентов, несмотря на бесплатное "образование".

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Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления

На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения

Украина вводит новые правила маркировки табачных изделий с 11 января.

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На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения

В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

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В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности