Нацполиция разоблачила группу наркоторговцев, которые ввозили в Украину психотропы из Италии

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые наладили канал по незаконному ввозу в Украину психотропных веществ из Италии. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Организовал противоправную деятельность 18-летний житель Хмельницкого. Для сбыта "продукции" он создал и администрировал вебсайт, который функционировал под видом обычной интернет-аптеки. Молодой человек также организовал работу операторов сайта по приему заявок.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов КОРД ГУНП в Хмельницкой области провели 17 обысков на территории трех областей по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах, а также местах хранения запрещенных к обороту веществ.

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Сейчас четырем членам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одному их сообщнику - домашнего ареста. - резюмировали правоохранители.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Следователи выяснили, что парень привлек к своему "бизнесу" четырех сообщников, которые наладили "схему" сбыта на территории Украины психотропных веществ, ввезенных из-за рубежа. У каждого члена группировки были четко определены обязанности.

Один из фигурантов, житель Италии, осуществлял закупку психотропов на ее территории, в соответствии с полученными на сайте заказов. В дальнейшем злоумышленник передавал вещества водителю международных автобусных перевозок.

Последний ввозил "товары" на территорию Украины и отдавал их другим фигурантам для отправки заказчикам с помощью услуг одной из почтовых служб в разные регионы Украины.

Полученную прибыль злоумышленники распределяли между собой и "выводили" через банковские счета посторонних лиц. По данным расследования годовая прибыль участников группировки от противоправной деятельности составила более 10 миллионов гривен - рассказали в Нацполиции.

Напомним,

Столичные правоохранители задержали группу, которая продавала наркотические средства и психотропные вещества в Киеве почтовыми отправлениями, курьерской службой такси и передавая из рук в руки.

По информации Нацполиции, ежемесячный доход наркосбытчиков составлял около 300 тысяч гривен.

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