Нацполіція викрила групу наркоторговців, які ввозили до України психотропи з Італії
Київ • УНН
Українська поліція викрила групу, яка займалася незаконним імпортом психотропних препаратів з Італії. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Правоохоронці викрили групу зловмисників, які налагодили канал із незаконного ввезення в Україну психотропних речовин з Італії. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Організував протиправну діяльність 18-річний мешканець Хмельницького. Для збуту "продукції" він створив та адміністрував вебсайт, який функціонував під виглядом звичайної інтернет-аптеки. Молодик також організував роботу операторів сайту з прийому заявок.
Правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД ГУНП в Хмельницькій області провели 17 обшуків на території трьох областей за місцями мешкання фігурантів та в транспортних засобах, а також місцях зберігання заборонених до обігу речовин.
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Наразі чотирьом членам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, ще одному їхньому спільнику – домашнього арешту.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Доповнення
Слідчі з'ясували, що хлопець залучив до свого "бізнесу" чотирьох спільників, які налагодили "схему" збуту на території України психотропних речовин, ввезених з-за кордону. У кожного члена угруповання були чітко визначені обов’язки.
Один з фігурантів, мешканець Італії, здійснював закупівлю психотропів на її території, відповідно до отриманих на сайті замовлень. Надалі зловмисник передавав речовини водію міжнародних автобусних перевезень.
Останній ввозив "товари" на територію України та віддавав їх іншим фігурантам для надсилання замовникам за допомогою послуг однієї з поштових служб в різні регіони України.
Отриманий прибуток зловмисники розподіляли між собою та "виводили" через банківські рахунки сторонніх осіб. За даними розслідування річний прибуток учасників угруповання від протиправної діяльності становив понад 10 мільйонів гривень
Нагадаємо
Столичні правоохоронці затримали групу, яка продавала наркотичні засоби та психотропні речовини у Києві поштовими відправленнями, кур’єрською службою таксі та передаючи із рук в руки.
За інформацією Нацполіції, щомісячний дохід наркозбувачів складав близько 300 тисяч гривень.
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