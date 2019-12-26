Нацбанк осуществил рекордную закупку - 700 млн долларов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. По итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила 700 млн долл. Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице НБУ в Facebook.

В сообщении отмечается, что 26 декабря Национальный банк провел аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам. Учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме до 1 млрд долл.

"Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил 230 млн долл. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила 700 млн долл., поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщил, что НБУ впервые в этом году провел аукцион и купил 230 млн долларов.

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