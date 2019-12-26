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Нацбанк здійснив рекордну закупівлю - 700 млн доларів

Нацбанк здійснив рекордну закупівлю - 700 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. За підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці НБУ у Facebook.

У повідомленні зазначено, що 26 грудня Національний банк провів аукціон з купівлі валюти з огляду на очікуваний значний продаж валюти банками за клієнтськими заявками. Враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування, Національний банк оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд дол. 

"Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн дол. США. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн дол., оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомив, що НБУ вперше цього року провів аукціон і купив 230 млн доларів.

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