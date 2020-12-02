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Последствия коронакризиса: эксперты прогнозируют замедленный рост мировой экономики в 2021 году

Последствия коронакризиса: эксперты прогнозируют замедленный рост мировой экономики в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 11649 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Мировая экономика в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось. Об этом говорится в докладе Организация экономического сотрудничества и развития, передает УНН.

"Ожидается, что благодаря кампаниям вакцинации, принятие согласованной политики здравоохранения и государственной финансовой помощи в 2021 году мировой ВВП вырастет на 4,2% после снижения на 4,2% в этом году. Если вакцины будут внедряться быстрее, повышая уверенность и уменьшая неопределенность, востановление будет сильнее", - говорится в сообщении.

ОЭСР отмечает, что и наоборот, задержки с иммунизацией, трудности с соблюдением дальнейших вспышек и неспособность извлечь уроки из первой волны - затмевают перспективы.

"Восстановление будет более устойчивым в азиатских странах, которым удалось взять вирус под контроль, но даже до конца 2021 года многие экономики не вернутся к своим уровням до пандемии - 2019 года", - отмечается в сообщении.

Эксперты ОЭСР прогнозируют Германии рост экономики в 2,8% в 2021 году и 3,3% в 2022 году. В этом году ВВП Германии, согласно расчетам, сократится на 5,5%.

В странах еврозоны в целом спад экономики в этом году составит 7,5%.

Рост экономики в этом году, по прогнозам ОЭСР, ожидается только в КНР, он может составить 1,8%. В 2021 и 2022 годах ВВП КНР может вырасти на 8 и 4,9%.

Как сообщалось, Украина на фоне коронакризиса потеряла почти 7,5% внешней торговли.

Напомним, в Украине выплачено более 13 млрд грн пособий по безработице и частичной безработице за 8 карантинных месяцев.

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