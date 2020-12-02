Наслідки коронакризи: експерти прогнозують сповільнене зростання світової економіки у 2021 році

"Очікується, що завдяки кампаніям вакцинації, прийняття узгодженої політики охорони здоров'я та державної фінансової допомоги у 2021 році світовий ВВП зросте на 4,2% після зниження на 4,2% у цьому році. Якщо вакцини будуть впроваджуватися швидше, підвищуючи впевненість і зменшуючи невизначеність, відновлення буде сильнішим", - йдеться у повідомленні.

ОЕСР відзначає, що і навпаки, затримки з імунізацією, труднощі з додержанням подальших спалахів і нездатність винести уроки з першої хвилі - затьмарюють перспективи.

"Відновлення буде більш стійким в азіатських країнах, яким вдалося взяти вірус під контроль, але навіть до кінця 2021 року багато економік не повернуться до своїх допандемічних рівнів 2019 року", - наголошується у повідомленні.

Експерти ОЕСР прогнозують Німеччині зростання економіки у 2,8% у 2021 році і 3,3% у 2022 році. Цього року ВВП Німеччини, згідно з розрахунками, скоротиться на 5,5%.

У країнах єврозони у цілому спад економіки у цьому році складе 7,5%.

Зростання економіки у цьому році, за прогнозами ОЕСР, очікується тільки у КНР, він може скласти 1,8%. У 2021 і 2022 роках ВВП КНР може зрости на 8 і 4,9%.

Як повідомлялося, Україна на тлі коронакризи втратила майже 7,5% зовнішньої торгівлі.

Нагадаємо, в Україні виплачено понад 13 млрд грн допомоги по безробіттю і частковому безробіттю за 8 карантинних місяців.