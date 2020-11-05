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Нардепы поддержали законопроект о предоставлении жилья лицам с инвалидностью

Нардепы поддержали законопроект о предоставлении жилья лицам с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 17811 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о социальной защищенности лиц с инвалидностью. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 3780 Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью" - предусматривает дополнение ЖК новой статьей 421 "Замена жилья лица с инвалидностью". Поэтому, предлагается установить, что замена жилья лица с инвалидностью осуществляется путем:

- обмена жилья занимаемого на условиях найма;

- предоставление жилья при условии передачи занимаемого жилья, находящегося в частной собственности лица с инвалидностью, в собственность территориальной общины.

При этом жилье, что предоставляется лицу с инвалидностью в результате замены, должно отвечать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к потребностям такого лица. Порядок замены жилья утверждается Кабинетом Министров Украины.

Напомним, парламентарии переименовали Фонд социальной защиты инвалидов Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Украинские Национальные Новости

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