Нардепы поддержали законопроект о предоставлении жилья лицам с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о социальной защищенности лиц с инвалидностью. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 3780 Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью" - предусматривает дополнение ЖК новой статьей 421 "Замена жилья лица с инвалидностью". Поэтому, предлагается установить, что замена жилья лица с инвалидностью осуществляется путем:
- обмена жилья занимаемого на условиях найма;
- предоставление жилья при условии передачи занимаемого жилья, находящегося в частной собственности лица с инвалидностью, в собственность территориальной общины.
При этом жилье, что предоставляется лицу с инвалидностью в результате замены, должно отвечать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к потребностям такого лица. Порядок замены жилья утверждается Кабинетом Министров Украины.
Напомним, парламентарии переименовали Фонд социальной защиты инвалидов Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.