Нардепи підтримали законопроект щодо надання житла особам з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Відповідне рішення підтримали 293 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 3780 України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю” — передбачає доповнення ЖК новою статтею 421 “Заміна житла особи з інвалідністю”. Відтак, пропонується встановити, що заміна житла особи з інвалідністю здійснюється шляхом:
— обміну житла займаного на умовах найму;
— надання житла за умови передачі займаного житла, яке перебуває у приватній власності особи з інвалідністю, у власність територіальної громади.
При цьому житло, що надається особі з інвалідністю в результаті заміни, повинно відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до потреб такої особи. Порядок заміни житла затверджується Кабінетом Міністрів України.
Нагадаємо, парламентарі перейменували Фонд соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.