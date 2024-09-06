Нардеп от "ОПЗЖ" Шуфрич жив, его дело передали в суд - ГБР

В Государственном бюро расследований опровергли информацию о том, что якобы народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, которого подозревают в государственной измене, умер. В ГБР отметили, что с ним все хорошо и его дело передали в суд. Об этом рассказала советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Наверное начну с позитивной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич - ред.) жив, с ним все будет в порядке. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующего народного депутата и его помощника. Им инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене. Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит, но сейчас мне известно, что это происходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудимым непосредственно. Все хорошо. Все будет хорошо", - сказал Сапьян.

Дополнение

Вчера в сети распространялась информация якобы о том, что Нестор Шуфрич умер.

В комментарии УНН пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец опровергла эту информацию.

Напомним

4 сентября "Суспільне" сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.