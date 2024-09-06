Нардеп від "ОПЗЖ" Шуфрич живий, його справу передали до суду - ДБР

В Державному бюро розслідувань спростували інформації про те, що нібито народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, помер. В ДБР наголосили, що з ним все добре і його справу передали в суд. Про це розповіла радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Напевне розпочну з позитивної новини. Наскільки мені відомо, ми уточнювали це у слідчих безпосередньо, що насправді він (Шуфрич - ред.) живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата і його помічника. Їм інкримінується фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді. Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить, але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", - сказав Сапьян.

Доповнення

Вчора мережею ширилась інформація нібито про те, що Нестор Шуфрич помер.

В коментарі УНН речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець спростувала цю інформацію.

Нагадаємо

4 вересня "Суспільне" повідомляло, що нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду через погане самопочуття.

15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.