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Нардеп: нет другого выхода, чем проголосовать за Госбюджет в декабре

Нардеп: нет другого выхода, чем проголосовать за Госбюджет в декабре

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Нет другого выхода, чем проголосовать за Госбюджет в декабре. Проект бюджета является лучшим по большинству параметров, чем предыдущий. Об этом в интервью "Украинской радио" сказала заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Я думаю, что у депутатов, по крайней мере в нашей фракции, которые вместе с правительством несут ответственность за общее состояние дел в стране, нет другого выхода чем проголосовать за бюджет в декабре. Конечно, всегда есть план "Б" в Конституции или законодательстве: если за бюджет не голосуют, то остается 1/12 прошлого года, но для чего до этого доводить? Все равно, если смотреть на секвестрированный бюджет-2020, секвестрированный, потому что мы сокращали определенные части расходов. И проект на 2021 год... то он является лучшим по большинству параметров, чем предыдущий", - сказала Кравчук.

Она отметила, что минимальная зарплата будет увеличена с 1 января до 6 тыс. грн, а потом еще будет расти, 1 марта пенсии будут проиндексированы, после чего в апреле люди получат большие пенсии.

"Появляется доплата 500 гривен для пенсионеров 80+, а также для тех, кто старше 75 лет, на 400 гривен. Заложено увеличение заработных плат педагогам на 28% в течение года. Понятно, что хочется увеличить зарплату и медикам и педагогам, но мы исходим из тех возможностей бюджета, которые мы имеем. Мы, как и все другие страны, переживаем падение экономики", - добавила нардеп.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, когда парламент может принять Госбюджет-2021.

Также напомним, что Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 26 ноября. А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 года уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

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