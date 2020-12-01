Нардеп: немає іншого виходу, аніж проголосувати за Держбюджет у грудні

"Я думаю, що у депутатів, принаймні у нашої фракції, які разом з урядом несуть відповідальність за загальний стан справ у країні, немає іншого виходу аніж проголосувати за бюджет у грудні. Звичайно, завжди є план "Б" у Конституції чи законодавстві: якщо за бюджет не голосують, то залишається 1/12 минулого року, але для чого до цього доводити? Все одно, якщо дивитися на секвестрований бюджет-2020, секвестрований, бо ми скорочували певні частини видатків. І проект на 2021 рік... то він є кращим за більшістю параметрів, ніж попередній", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що мінімальна зарплата буде збільшена з 1 січня до 6 тис. грн, а потім ще зростатиме, 1 березня пенсії будуть проіндексовані, після чого у квітні люди отримають більші пенсії.

"З’являється доплата 500 гривень для пенсіонерів 80+, а також для тих, хто старше 75 років, на 400 гривень. Закладено збільшення заробітних плат освітянам на 28% протягом року. Зрозуміло, що хочеться збільшити зарплату і медикам і освітянам, але ми виходимо з тих можливостей бюджету, які ми маємо. Ми, як і всі інші країни, переживаємо падіння економіки", - додала нардеп.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, коли парламент може ухвалити Держбюджет-2021.

Також нагадаємо, що Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 26 листопада. А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.