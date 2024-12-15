Нардеп Бойко раскритиковал языковую политику и снос памятников: реакция ЦПД

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 79783 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 112711 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 113371 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 125447 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 155225 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 217338 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 171016 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173523 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141928 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 140026 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

Кандидат в канцлеры Германии раскрыл, почему европейские лидеры избегают Шольца

 • 39423 просмотра
Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области

Враг за сутки применил более 450 дронов: россияне активизировались в Донецкой области

 • 27657 просмотра
рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

рф может применить военных КНДР на восточных направлениях из-за больших потерь - Волошин

 • 23070 просмотра
В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

 • 34738 просмотра
Беспрецедентный жест в дипломатии: Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонных переговоров с Орбаном

Беспрецедентный жест в дипломатии: Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонных переговоров с Орбаном

 • 39657 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 118888 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 124268 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 142961 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 140998 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 217338 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

19:12 • 1939 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

16:58 • 14055 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 103189 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 104264 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 105785 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Нардеп Бойко раскритиковал языковую политику и снос памятников: реакция ЦПД

Нардеп Бойко раскритиковал языковую политику и снос памятников: реакция ЦПД

Киев  •  УНН

 • 8333 просмотра

Read in English

Юрий Бойко выступил с заявлением о «радикалах», которые переименовывают города и запрещают разговаривать на родном языке. Центр противодействия дезинформации и Офис президента раскритиковали его позицию.

Политик заявил о «радикалах», которые запрещают людям разговаривать на родном языке, и ходить в ту же церковь, проведя параллель с событиями в Соединенных Штатах, в которых был инцидент со сносом памятников Христофору Колумбу. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на это заявление народного депутата, передает УНН.

Детали

Нардеп Юрий Бойко, который возглавляет в Раде депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир» обнародовал в TikTok ролик, где заявил о «радикалах», которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви.

Image

«Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается», - заявил депутат.

Дело экс-нардепа ОПЗЖ Кузьмина среди тысяч уголовных производств, в которых фигурируют политики8 февр. 2024, 12:54 • 20371 просмотр

На соответствующее заявление экс-представителя ОПЗЖ отреагировал Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Image

«Было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает», - заявил отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак после выхода видеообращения Бойко также обнародовал сообщение, в котором, похоже, намекнул именно на экс-представителя ОПЗЖ 

Image

«Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов является ключевой целью сейчас», - заявил он.

Нардеп от "ОПЗЖ" Шуфрич жив, его дело передали в суд - ГБР6 сент. 2024, 06:58 • 11471 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
tiktokТикТок
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина