Нардеп Бойко раскритиковал языковую политику и снос памятников: реакция ЦПД

Политик заявил о «радикалах», которые запрещают людям разговаривать на родном языке, и ходить в ту же церковь, проведя параллель с событиями в Соединенных Штатах, в которых был инцидент со сносом памятников Христофору Колумбу. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на это заявление народного депутата, передает УНН.

Детали

Нардеп Юрий Бойко, который возглавляет в Раде депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир» обнародовал в TikTok ролик, где заявил о «радикалах», которые переименовывают города, сносят памятники, а также упомянул о языке и церкви.

«Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать им ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается», - заявил депутат.

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На соответствующее заявление экс-представителя ОПЗЖ отреагировал Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

«Было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает», - заявил отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Дополнение

Глава Офиса президента Андрей Ермак после выхода видеообращения Бойко также обнародовал сообщение, в котором, похоже, намекнул именно на экс-представителя ОПЗЖ

«Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов является ключевой целью сейчас», - заявил он.

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