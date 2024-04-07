Нападение на работников ТЦК: в Киеве мужчина ударил по голове и угрожал ножом

В Киеве мужчина напал на работников ТЦК, нанеся удары и угрожая ножом. Об этом сообщает Деснянский районный ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В столице Украины 6 апреля 2024 года в 11:50 на улице Шалом Алейхама 6 произошло нападение на работников Деснянского ТЦК во время общения с военнообязанным.

Мольдерф Тимофей Аркадьевич, 1972 года рождения, нанес удар по голове одному из военнослужащих, а затем попытался ударить ножом другого. Нападающий угрожал и продолжал нападение.

Военнослужащие, удерживая нападающего на безопасном расстоянии, вызвали полицию. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции осуществила задержание и забрала вещественные доказательства.

Мольдерф Тимофей Аркадьевич сейчас находится в задержании в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия без разрешения) начато. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Кроме того, рассматривается вопрос о включении информации в Единый реестр досудебных расследований за угрозу убийством. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Меру наказания определит суд.

Добавим

Этот случай не является первым случаем неадекватных действий к военнослужащим и работникам ТЦК.

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