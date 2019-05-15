Нападение с гранатой переквалифицировали на покушение на убийство депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Инцидент с брошенной гранатой в депутатский дом в Ровенской области переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство депутата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Речь идет об инциденте, который произошел 13 мая, около трех часов ночи. Неизвестные бросили гранату РГД-5 в спальную комнату дома 57-летнего жителя села Яцковичи.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин дома работает в лесничестве и является депутатом районного совета. В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась на свадьбе в этом же селе.
Проведенными первоочередными мерами полицейские установили, что преступление было совершено из хулиганских побуждений, поэтому сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Проведя дополнительные следственные действия, полицейские переквалифицировали указанное событие на покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни двух и более лиц по части 3 статьи 15, пунктом 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 лет и пожизненно.
Напомним, в Полтавской области сотрудник полиции бросил в сторону пожилой женщины гранату.