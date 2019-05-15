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Напад з гранатою перекваліфікували на замах на вбивство депутата

Напад з гранатою перекваліфікували на замах на вбивство депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Інцидент з кинутою гранатою у депутатський будинок на Рівненщині перекваліфікували з хуліганства на замах на вбивство депутата. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Рівненській області.

Йдеться про інцидент, який стався 13 травня, близько третьої ночі. Невідомі вкинули гранату РГД-5 у спальну кімнату будинку 57-річного жителя села Яцьковичі.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що власник помешкання працює у лісництві та є депутатом районної ради. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки вся сім’я перебувала на весіллі у цьому ж селі.

Проведеними першочерговими заходами поліцейські встановили, що злочин був вчинений з хуліганських мотивів, тож відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Утім, провівши додаткові слідчі дії, поліцейські перекваліфікували вказану подію на замах на вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя двох і більше осіб за частиною 3 статті 15, пунктом 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 15 років і довічно.

Нагадаємо, у Полтавській області працівник поліції кинув в бік літньої жінки гранату.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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