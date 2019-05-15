Напад з гранатою перекваліфікували на замах на вбивство депутата

КИЇВ. 15 травня. УНН. Інцидент з кинутою гранатою у депутатський будинок на Рівненщині перекваліфікували з хуліганства на замах на вбивство депутата. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в Рівненській області.